'El Chiringuito' se estrenará el próximo 17 de agosto a las 00:00 horas y tendrá dos canales de emisión

El periodista estará acompañado por su habitual grupo de colaboradores para comentar los mejores partidos, fichajes y dar grandes exclusivas en un nuevo plató

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Josep Pedrerol ya está en Mediaset. El presentador ha estado en el plató número cuatro, lugar que se convertirá en el nuevo templo del fútbol donde no solo estará él, sino que más de setenta personas que formaban parte de 'El Chiringuito' aterrizarán junto al de Barcelona para hablar de deporte, dar las mejores exclusivas y comentar los fichajes de los grandes clubs de fútbol de nuestro país.

Durante la rueda de prensa que ha concedido hoy junto a Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, han respondido a la gran pregunta que se hacían todos los fanáticos de este formato: ¿dónde se va emitir? La fecha de estreno es el próximo 17 de agosto - coincidiendo con el inicio de La Liga-, 'El chiringuito' tendrá dos canales de emisión, de lunes a jueves en Energy a las 00:00 horas y en la misma franja horaria los domingos, en Cuatro.

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Josep Pedrerol, ilusionado por su fichaje en Mediaset

Durante la charla con los periodistas, Josep Pedrerol ha destacado el cariño con el que le han acogido por los pasillos de la que es ahora su nueva casa: "Los compañeros, las azafatas, los jefes, ha sido fantástico. Hay ilusión con la llegada de 'El Chiringuito'". “Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”, ha asegurado el comunicador. Una opinión que ha sido compartida por Jaime Guerra que ha asegurado que es "el fichaje del verano".

El emblemático programa de autor de Pedrerol inicia así una nueva etapa en la que contará con su equipo habitual de colaboradores y mantendrá la fórmula que lo ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la televisión deportiva en España, con su característica combinación de actualidad futbolística, análisis y entretenimiento. "Soy el mejor haciendo castings y tengo al mejor equipo de periodistas y de tertulianos". Además, ha explicado que otro tipo de deportes también tendrán cabida en este nuevo formato deportivo.

“Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de ‘El Chiringuito’, con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes”, ha señalado Jaime Guerra.