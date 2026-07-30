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La compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid para afrontar el traslado temporal de varios despachos, entre ellos el de Isabel Díaz Ayuso, durante las obras de la Real Casa de Correos ha provocado una intensa polémica. El inmueble, situado en Chamberí y con 485 metros cuadrados, de los que 200 han correspondido a una terraza, solo se podría destinar a uso residencial, según el catastro, lo que ha alimentado las críticas sobre el futuro del edificio. Desde el Gobierno regional han defendido que el espacio únicamente ha servido como oficina provisional. Ana Terradillos, presentadora de 'La Mirada Crítica', ha expresado que: “Vamos a intentar contarlo todo”. Los colaboradores han explicado que: “La idea que se ha tenido desde la Comunidad de Madrid ha consistido en trasladar algunos despachos mientras se han realizado las obras”. La oposición también ha cuestionado la decisión y ha reclamado más explicaciones sobre la operación.

Ana Terradillos, ante la falta de información sobre la compra del ático: “Vamos a intentar contar todo”

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha rechazado las críticas y ha asegurado que nunca se ha adquirido el inmueble para su uso personal ni para el de ningún consejero. Además, ha considerado que toda la controversia ha formado parte de una campaña de desprestigio y ha lamentado que la información haya coincidido con un momento especialmente delicado por los incendios. Isabel Díaz Ayuso ha expresado que: “Aquí se ha obrado de muy mala fe por cómo se ha contado y cuándo se ha contado”. También ha manifestado que: “Han intentado que la gente se me haya echado encima en un momento en el que muchas personas han perdido sus casas y sus propiedades”. Mientras tanto, Reyes Maroto ha afirmado que: “Si se ha querido tener una residencia oficial, se ha debido decir públicamente y aprobarlo con transparencia”.

Durante el programa, los colaboradores de 'La Mirada Crítica' han coincidido en que la operación ha generado numerosas dudas políticas y morales por el contexto en el que ha trascendido. Olmo ha expresado que: “Me ha parecido una gravísima equivocación de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. También ha añadido que: “No se ha sabido por qué se ha elegido ese inmueble ni cuánto ha costado exactamente”. Estefanía, por otro lado, ha afirmado que: “Esto no ha sido una campaña contra Ayuso; ha sido un error del que todavía han quedado muchos interrogantes”. Ana Terradillos ha señalado que: “A mí me ha faltado información. Pero todas las oficinas que conozco están en el primer piso”. El debate también ha reflejado que la proximidad de las elecciones autonómicas y la situación social han incrementado el impacto político de una noticia que ha reabierto la discusión sobre la gestión de los recursos públicos.