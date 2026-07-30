¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Lourdes llegó al plató de '¡Allá tú!' asegurando que no quería que le tocase a ella jugar, pero el destino tenía otros planes y tuvo que sentarse frente al panel. Sociosanitaria de profesión, maestra de Reiki y Mindfulness por vocación, la concursante lo daba todo durante su concurso.

A lo largo del concurso, Lourdes no paró de sorprender. Contó cómo conoció a su pareja en un paso de cebra, cómo su primera cita acabó en una charla budista y en las tascas de Castellón, y cómo la segunda consistió en meditar cinco horas bajo un olivo. El plató se partió de risa.

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Con un muy buen panel, la banquera vio aún los 150.000 euros en juego y lanzó su oferta: 18.000 euros. Lourdes apenas dudó: ''Me planto'', y Juanra Bonet se sorprendió: ''No ha habido ni debate ni nada, lo tenías clarísimo''.

Justo después, Lourdes se acercó al presentador y este reveló entonces lo que había en su caja durante todo ese tiempo: los 150.000 euros. Lourdes lo encajó muy bien y se mostró optimista: ''Estoy muy contenta, muy contenta''.