Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡Allá tú!¡Allá tú!

Isra valora sus opciones y toma una difícil decisión: ''Prefiero llevarme algo''

Isra valora sus opciones y toma una difícil decisión: ''Prefiero llevarme algo''
'¡Allá tú!'. Telecinco.es
Compartir

Isra llegó al plató de ¡Allá tú! con mucha ilusión por participar. Con tan solo tres programas a sus espaldas, dedicó su participación a su madre, fallecida el mismo día que le llamaron para grabar: "Me apunté hace tres meses a este programa y cada día lo veía con mi madre. Estoy en el mejor momento de mi peor momento. Así que gracias".

A lo largo del programa no faltaron los emotivos momentos, las risas ni la intriga, además, para aligerar el ambiente, Isra arrancó al plató una carcajada al ponerse a imitar a personajes de series con mucho desparpajo.

PUEDE INTERESARTE

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Con una oferta de 3.109 euros sobre la mesa y dos cajas verdes aún por abrir, el consejero Fran le dio su veredicto: "Si esos 3.000 euros te vienen bien, puede ser buena opción." Isra no lo dudó demasiado: "Me lo voy a quedar. Me planto."

Juanra Bonet desveló entonces que en su caja había 7.500 euros, y que la oferta final habría sido muy similar a la que aceptó: "Te has plantado con mucha cabeza", sentenció el presentador antes de la despedida.

Temas