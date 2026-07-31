telecinco.es 31 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

La hermana de una concursante consigue que gane un viaje a Bilbao

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Susana todavía no puede creerse que ha conseguido llegar hasta ‘La ruleta’ de ‘El precio justo’, después de haber conseguido superar la puja. El programa de hoy es muy especial puesto que aquellos que superen esta puja van a conseguir un vale de 200 euros para la cesta de la compra, no los 100 euros a los que están acostumbrados; además, si logran llegar hasta ‘El escaparate final’ y ganarlo, se harán con un vale adicional de 3.000 euros para la compra.

A pesar de no haberse llevado nada en el juego de ‘La chistera’, la concursante del programa se lanza a la ruleta con mucha emoción. “Ay, por favor, que tenga suerte”, reza después de hacerla girar mientras espera al resultado. A pesar de que en la primera tirada consigue tan solo 30 puntos, en la segunda, hace 65, por lo que consigue un total de 95 puntos. Tras esta gran tirada, la concursante no puede ocultar su ilusión y Carlos Sobera asegura: “Se vuelve loca la alcaldesa”.

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Con mucha intriga por lo que puedan hacer sus compañeros, aguarda a sus resultados: “Como tenga que jugar, me muero”. Como si de una premonición se tratara, finalmente, la participante se convierte en la ganadora del juego y pasa directamente al ‘Escaparate final’ en una mezcla de emoción, cantos y bailes.

Susana sigue en racha y consigue un margen de 1.000 euros para acertar el precio justo de los siguientes premios:

Una bicicleta urbana con geometría cómoda y un patinete con doble motor de 500W, que alcanza hasta 30km/h, una batería hasta 45 km de autonomía y suspensión doble.

Un lote de nueve prendas de vestir, compuesto por dos kimonos y siete vestidos.

Un viaje a Madeira de 7 noches para dos personas, con alojamiento con desayunos y traslados,

Moto trail de media-alta cilindrada, con suspensiones de largo recorrido, postura de conducción elevada, motos bicilíndrico de 581cc y rueda delantera de 19 pulgadas.

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Desde el primer momento, Susana tiene claro que el precio total, sin contar el cheque para la cesta de la compra, no debe ser muy alto. Por ello, su primera aproximación es de 20.500 euros y, hablando con el público, baraja las opciones de 17.000 o 19.000 euros. Finalmente, fija el precio en 19.000 y después de una dura espera en la que no para de decir “por favor” descubre que no se lleva el escaparate, puesto que el precio real es de 13.766 euros.