telecinco.es 30 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Un concursante no recuerda su apuesta y provoca la reacción de Carlos Sobera

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María Jesús ha conseguido superar la puja de ‘El precio justo’ y, tras llevarse los 100 euros, le toca enfrentarse a la siguiente prueba para poder hacerse con un valioso regalo: “Una escapada a Bilbao para dos personas, que incluye un tour en kayak en la ría de Bilbao”. Muy ilusionada por poder conseguir este premio, la concursante participa con mucha convicción.

Para ello, la participante del programa tiene que superar el juego de ‘Sigue la línea’, en el que, después de conocer el precio del primer regalo, tiene que averiguar si los siguientes artículos tienen un precio mayor o menor sucesivamente hasta terminar la cadena. Únicamente si consigue acertar todas las opciones, conseguirá llevarse el premio.

La cadena consiste en: un jarrón, un medidor láser, unos auriculares, un bloc de acuarela y un milker. Muy segura de su intuición, la participante va pasando de fase y Carlos Sobera asegura: “Tiene determinación y don de actitud”. Sin embargo, cuando llega la hora de saber el precio del bloc de acuarela, los presentadores del programa le preguntan si está segura de lo que está diciendo.

“No me líes, que te estoy viendo”, le dice la concursante a Carlos Sobera. Sin embargo, el presentador recurre a la hermana de la participante para que le dé su opinión: “Es mayor porque es 100% algodón”. Finalmente, María Jesús cambia de opinión: “Venga, mayor, me habéis liado los dos”. Vanesa, la hermana de la concursante, baja al plató para descubrir si estaba en lo cierto y, como esperaba, acierta el precio. La participante consigue acertar también el último artículo, por lo que consigue la escapada a Bilbao.