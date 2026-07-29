telecinco.es 29 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

El ataque de risa de Carlos Sobera y Tania Medina con una concursante

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Manuel llega dispuesto a llevarse el premio de ‘El precio justo’ tras conseguir superar la puja y acumular sus primeros 100 euros. El concursante debe tener todos sus sentidos alerta para poder hacerse con el siguiente regalo: “Un Smartwatch de alta gama, con materiales resistentes y ligeros, que controla la actividad y monitoriza la salud”. El frutero, apodado como ‘El campeón’ en su pueblo, está más que dispuesto a superar la prueba.

Para ello, tiene que participar en el juego de ‘Check out’, en el que hay que tener mucha precisión. Se trata de adivinar el precio justo de cinco regalos y que la suma total que le dé no puede estar más de dos euros por encima o por debajo del precio real. El paquete de premios consta de:

Un set de animales de granja perfecto para que los más pequeños jueguen

Un salvamanteles magnético que se adapta fácilmente a ollas y recipientes

Un servilletero de metal con tira central de cuero

Un juego de marionetas de Blancanieves para representar historias

Un tarro con cuchara

Tras escuchar atentamente todas las descripciones, el participante del programa lo tiene muy claro. Tirando de su propia intuición, y escuchando algunos consejos de su familia, Manuel ha asignado rápidamente los precios a los artículos; sin embargo, el último ha estado sujeto a un debate con los presentadores.

Mientras el concursante quería darle 8 euros, tanto Tania como Carlos Sobera le instaban a subirlo un poco de precio, teniendo en cuenta todos sus accesorios. El concursante lo sube hasta 12 y, finalmente, lo deja en 18 euros. A la hora de resolver los precios, el participante va compensándolos, haciendo que todo dependa de lo que cueste el tarro con cucharita.

En ese momento, una vorágine de precios comienza a salir entre los tres presentes en el plató: “Dijiste 15; 15 no, 18 euros”. El propio concursante no recuerda su apuesta y provoca la reacción del presentador, entre risas: “¡Esto parece un mercadillo!”. Después de este cómico momento, recuerdan que el precio final era de 18 euros y Carlos Sobera asegura: “Aquí se decide todo”. Finalmente, el concursante consigue llevarse el premio al haber hecho una aproximación de lo más acertada.