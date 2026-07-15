El susto de una concursante durante una de las pruebas de ‘El precio justo’

telecinco.es 15 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Un concursante coge el relevo de Tania Medina como azafato y descubre si ha ganado uno de los premios

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María Ángeles llega muy decidida a la siguiente prueba de ‘El precio justo’ tras acertar la puja para intentar llevarse el mejor premio de todos, pero no se imaginaba a lo que se iba a enfrentar. La concursante comienza la prueba de ‘Los cerditos’ con una clara advertencia de Carlos Sobera al respecto: “Es un juego muy peligroso, solo para gente valiente”.

La participante del programa se enfrenta a este reto con mucho respeto por lo que se pueda ocultar tras cada cerdito que le ayudará a conseguir los números necesarios para formar los precios de distintos premios. Muy decidida a obtener la máquina de escribir, acude al presentador para pedirle ayuda: “Mete la mano tú, Carlos”. Después de varios sobresaltos, María Ángeles se lleva tal susto que no puede contener su reacción: “¿Pero qué hay ahí?”.

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Aunque la concursante consigue, finalmente, llevarse tan solo una hucha, consigue imponerse al resto de sus compañeros en la ruleta, teniendo que enfrentarse a ‘El escaparate final’. María Ángeles se hace con el margen mínimo de 500 euros y tiene que averiguar el precio justo de los siguientes premios:

La cesta de la compra durante un año.

Un spa portátil con vapor envolvente y calor suave, un rincón de relax en casa.

Un viaje a Gante, de 4 noches para dos pasajeros, con vuelos directos desde Bilbao y traslados privados, alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en régimen de desayuno y seguro de viaje.

Un coche eléctrico compacto, ideal para trayectos cortos.

Aunque su primera aproximación ha sido de 21.500 euros, la concursante del programa está sumida en un auténtico mar de dudas. El público le aconseja que suba más el precio y, finalmente, hace caso a su hijo y su marido tras consultarlo con ellos, dejando el precio final en 23.000. Sin embargo, después de la espera para saber el precio real, descubre que se ha pasado por mucho, ya que se trataba de 18.897 euros.