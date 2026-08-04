Juanra Bonet explica cómo se realiza el sorteo para escoger a los concursantes de '¡Allá tú!'

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David, concursante de '¡Allá tú!' procedente de Valencia, ha explicado por qué le gusta el número 12: aparece repetido en la matrícula de su coche y es el de su micrófono en el programa. Ha sido entonces cuando Juanra Bonet le ha explicado que tiene ese número en su micro porque es la posición que ocupa en el atril y ha aprovechado para dar detalles del sorteo que determina qué concursante juega cada día para intentar llevarse a casa los 150.000 euros.

El presentador ha revelado que el sorteo se realiza ante notario y que no se utilizan los nombres, apellidos o DNI de los participantes, sino que se utilizan los números de las posiciones que ocupan en el atril: "Se sortea el lugar del atril que va a jugar, no la persona".

Tras conocer esta información, David ha decidido seguir jugando para conseguir más dinero del que le proponía la banquera, que eran 3.333 euros. El valenciano ha terminado plantándose minutos más tarde al aceptar otra de las ofertas de la banquera, una muy superior: 25.000 euros.

Su decisión no ha sido fácil porque todavía le quedaban en el panel los 75.000 y los 150.000 euros, pero también algunas cifras rojas como los 50 euros. Tras plantarse, ha descubierto que en su caja estaban los 50 euros, por lo que ha celebrado su decisión con su hermana mayor, su ayudante durante su concurso, y Juanra Bonet.