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Hoy le ha tocado el turno de jugar en '¡Allá tú!' a Noelia, una enfermera procedente de Ciudad Real que ha estado acompañada por su madre, que le ha ido dando consejos a lo largo del programa, aunque la concursante finalmente ha decidido plantarse con la oferta de la banquera siguiendo un consejo que le había dado su hermana mayor previamente.

Noelia había explicado al comienzo del programa que su deseo si conseguía llevarse los 150.000 euros era emanciparse, pese que su madre ha expresado su tristeza ante la idea de dejar de vivir juntas, y cursar dos másters relacionados con su carrera, Enfermería.

La concursante no ha podido llevarse el gran premio pero sí que se ha hecho con una cantidad que le ha parecido buena para poder cumplir sus objetivos: 9.090 euros que ha aceptado de la banquera. Ha tomado la decisión cuando todavía no sabía cuánto dinero había en su caja, que podían ser o bien 50 euros o bien 50.000.

Juanra Bonet ha sido el encargado de abrir la caja de Noelia y descubrir que en ella solo había 50 euros, lo que le ha llevado a felicitarla por su decisión de plantarse con la cifra que le ofrecía la banquera, que era muy superior. "¡Bien plantada! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien hecho!", le ha dicho al presentador a la concursante, que le ha abrazado para celebrar que ha acertado con su decisión.