Rafa toma una decisión en '¡Allá tú!' y provoca la risa de Juanra Bonet: ''Es que huele a dinero''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Rafa, de 34 años, llegó al plató de '¡Allá tú!' desde Motril y Almuñécar con muchísima ilusión por jugar. El concursante no se separó durante todo el concurso de un boliche, objeto con el que su abuela, fallecida hace exactamente un año, jugaba cuando él era niño.

El concursante trabaja en un vivero de flores junto a su madre y su hermano, y llegó al concurso con un sueño claro: ayudar a su madre a jubilarse antes de tiempo, comprarse una vivienda y regalarle un viaje a Costa Rica.

A lo largo del programa, Rafa pasó por todo tipo de momentos, e incluso arrancó carcajadas con su anécdota de un viaje a Tailandia en el que, durante una excursión de snorkel, escuchó al guía del barco gritar "Shark" y salió disparado del agua. El tiburón resultó medir apenas 50 centímetros.

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Con 75.000 euros todavía en juego, Rafa consultó con todos sus compañeros después de recibir una oferta de 25.025 euros, y aunque dudó y bromeó, decidió plantarse: "Es que huele a dinero", lo que provocó la risa de Juanra Bonet.

Rafa se plantó con la oferta de la banquera: 25.025 euros. Su caja, la número 7, escondía exactamente 25.000 euros: ''La gallinas que entran por las que salen, enhorabuena'', le decía el presentador.