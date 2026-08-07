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El turno de Javi para jugar en '¡Allá tú!' ha llegado tras 55 programas. En muchas ocasiones había comentado su gran interés por los trenes, que le han llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante a David, un amigo al que conoció en una estación de Getafe.

Pese a que ha contado con la ayuda de David, Javi ha comentado desde el inicio del programa que no iba a seguir ninguna estrategia y que iría siguiendo su intuición en todo momento, que ha sido la que le ha llevado a plantarse con la oferta de la banquera por temor a que en su caja estuvieran las palas de la playa.

Es por eso que ha decidido quedarse con los 3.535 euros que le ofrecía la banquera pese a que todavía quedaban cifras muy altas en su panel, como 12.500, 15.000 y 25.000 euros. Tras tomar su decisión final, ha descubierto que en su caja estaba la cifra más alta de las que quedaban en el panel.