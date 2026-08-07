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¡Allá tú!

La reacción de Javi al descubrir que su caja contenía 25.000 euros y se había plantado con 3.535: "No pasa nada"

Javi se planta con la oferta de la banquera y descubre después que su caja contenía una de las cifras más altas
Javi acepta la oferta de la banquera. Telecinco
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El turno de Javi para jugar en '¡Allá tú!' ha llegado tras 55 programas. En muchas ocasiones había comentado su gran interés por los trenes, que le han llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante a David, un amigo al que conoció en una estación de Getafe.

Javi, concursante de '¡Allá tú!', habla de su interés por los trenes y desvela qué haría si se lleva los 150.000 euros
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Pese a que ha contado con la ayuda de David, Javi ha comentado desde el inicio del programa que no iba a seguir ninguna estrategia y que iría siguiendo su intuición en todo momento, que ha sido la que le ha llevado a plantarse con la oferta de la banquera por temor a que en su caja estuvieran las palas de la playa.

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Es por eso que ha decidido quedarse con los 3.535 euros que le ofrecía la banquera pese a que todavía quedaban cifras muy altas en su panel, como 12.500, 15.000 y 25.000 euros. Tras tomar su decisión final, ha descubierto que en su caja estaba la cifra más alta de las que quedaban en el panel.

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