De la crítica al ático de Ayuso a su experiencia en el eclipse: los mejores momentos de Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre ha participado como colaboradora en el programa

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Esperanza Aguirre ha estado este jueves en el plató de 'Vamos a ver', donde se ha estrenado como colaboradora del programa. Durante sus intervenciones, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, ha hecho gala de su frescura y espontaneidad habitual.

Como casi todos los españoles, Aguirre quiso disfrutar la pasada tarde del eclipse total de sol. Pero la expolítica prefirió seguirlo por televisión y ha contado cómo se quedó de impresionada por la imagen emitida desde un avión.

Esperanza Aguirre desvela cómo tiene guardado el contacto del jefe de prensa de Madrid: "Con t de tigre"

Además, Esperanza Aguirre se ha mojado sobre la polémica compra del ático por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Aunque ha admitido que todo el mundo sabe que en las plantas altas de un edificio no se puede "poner una oficina", ha dejado claro su apoyo a su compañera de partido.

El momento más divertido del estreno de Aguirre como colaboradora de este programa ha sido cuando ha llamado en directo al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid y ha desvelado cómo le tiene apuntado en los contactos de su teléfono móvil.