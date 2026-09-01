Sara se rompe por completo después de seguir su intuición en '¡Allá tú!': ''Es muy mala suerte''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Sara llegó a concursar al plató de '¡Allá tú!' después de ocho programas en el concurso. La concursante estuvo acompañada en todo momento por su pareja que no dejó de animarla y apoyarla en todas sus decisiones.

El concurso de Sara fue toda una montaña rusa de emociones, rechazó varias ofertas de la banca y decidió seguir su intuición abriendo las cajas que ella creía que debía abrir en cada momento.

Pero el momento que definió el programa llegó en el tramo final. Con una oferta de 4.900 euros sobre la mesa y una racha de cajas rojas que lo complicaba todo, Sara tuvo que decidir si plantarse o seguir abriendo cajas. Finalmente tomaba la decisión de triturar la oferta y seguir su intuición de seguir jugando.

Pero su intuición le fallaba, ella acababa por romperse al ver el panel y Juanra Bonet reaccionaba a su jugada: ''Es muy mala suerte''. Justo después, la banquera le ofrecía 2.000 euros, Sara se lo pensaba, pero al final decidía plantarse: ''Nos vamos de vacaciones, ya está'', le decía a su pareja.