¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Mikel llegó al plató de '¡Allá tú!' con una energía arrolladora arropado por el cariño de todos sus compañeros. El propietario de una tienda de chuches en Irún estuvo en todo momento acompañado de su amiga Irune, quien no quiso perderse su gran momento en televisión.

El juego fue avanzando entre tensión y risas. Mikel fue destapando cajas con cantidades diversas, pero el continuaba rechazando las ofertas de la banquera, mostrando que estaba muy seguro de seguir su intuición.

El momento definitivo llegó cuando Mikel tuvo frente a él una oferta de 12.000 euros, pero tras reflexionar unos instantes, decidió rechazarla y seguir adelante, confiando plenamente en su intuición: ''No es por el dinero, me apetece''.

Justo después, Mikel decidía quedarse hasta el final con su caja, en la que podría haber o 25.000 euros o 10 céntimos. Tras rechazar la oferta, Juanra Bonet revelaba lo que escondía la caja del concursante: nada más ni nada menos que los 10 céntimos, pero el concursante encajó el batacazo con una gran sonrisa y aseguró no arrepentirse de su decisión.