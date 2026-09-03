Visiedo toma una difícil decisión en '¡Allá tú!' y reflexiona al respecto: ''Es tentar a la suerte demasiado''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Visiedo llegó al plató de '¡Allá tú!' ilusionado, pero con miedo a enfrentarse al concurso. Natural de Cartagena aunque afincado en Madrid desde hace casi nueve años, este artista polifacético de 34 años tiene la dirección de su propia compañía de teatro y una pasión incontenible por el escenario.

El concursante estuvo acompañado en todo momento por su pareja Fran y desde el minuto uno dejó claro la estrategia que iba a seguir durante todo su concurso: reservó desde el principio una lista de cajas especiales para el final.

El programa estuvo repleto de momentazos divertidos, pero también hubo muchos momentos de tensión a la hora de abrir cajas y perder grandes cantidades. Pero el momento que definió su tarde llegó casi al final del concurso. Con 50.000 euros aún en juego, Visiedo decidía rechazar una oferta de 5.100 euros y seguir jugando, pero justo después abría la caja negra y descubría una gran pérdida de 64.334 euros.

Después de abrir unas cuantas cajas más, la banca le ofrecía 8.060 euros y Visiedo reflexionaba al respecto. Finalmente, el concursante decidía dejar de jugar y plantarse con la cantidad: ''Es tentar a la suerte demasiado, venía con la expectativa de llevarme cero'', explicaba y se plantaba.

Tras su decisión, Juanra Bonet revelaba lo que escondía su caja: 7.500 euros, por lo que el concursante se iba contento a casa tras haber superado el premio que tenía su caja.