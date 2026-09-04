Juanra Bonet reacciona a la decisión de Raúl en '¡Allá tú!': ''Le has dado muy buen ejemplo a tu hija''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Raúl llegó al plató de '¡Allá tú!' con una gran ilusión por jugar. Natural de Almería, jefe de almacén en una empresa de cítricos, Raúl no vino solo, su hija Estrella le acompañó como consejera durante todo el programa.

El concursante almeriense contó que en su tiempo libre ejerce de DJ y que disfruta de la pesca submarina, con una linterna especial que le permite ver bajo el agua. Su gran sueño era claro: comprar un coche para su hija y un apartamento en la playa.

Pero el momento que marcó la tarde llegó en el tramo final. Con una oferta de la banca sobre la mesa, el panel todavía tenía varias cajas de valor, entre ellas una que escondía nada menos que 75.000 euros, por lo que el concursante decidió seguir jugando y seguir su intuición.

Poco después, Raúl recibía otra oferta: 9.105 euros. El concursante valoraba sus opciones y finalmente se decidía: ''Me planto'', aseguraba después de hablarlo con su hija. Juanra Bonet reaccionaba a su decisión: ''Le has dado muy buen ejemplo a tu hija''.

Acto seguido, Juanra Bonet revelaba lo que guardaba su caja: 7.500 euros. Por lo que el concursante conseguía irse a casa con un poco más de lo que se abría llevado si hubiese elegido su caja.