telecinco.es 04 SEP 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

La ilusión de una concursante al llevarse una máquina de helados: “¡Sabía que sí!”

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Daniel ha conseguido llevarse tres grandes premios en la prueba de ‘La llave maestra’ en ‘El precio justo’ después de utilizar un peculiar ritual antes de adivinar cada precio. El concursante se ha hecho con un lote de fotografía, un disco duro y un pack de grill y raclette. Tras llevarse todos los premios y conseguir superar a sus compañeros en el juego de ‘La ruleta’, llega la hora de enfrentarse a ‘El escaparate final’.

El concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un alquiler de dos semanas de una autocaravana en Lloret de Mar con: kilometraje ilimitado, seguro completo, asistencia 24 horas, placa solar, nevera, menaje, mesa y sillas de camping.

Una máquina de pintball con luces, sonidos y marcadores electrónicos.

Un viaje a Milán, Verona y Venecia, de nueve días y ocho noches para dos personas. El viaje incluye los vuelos, traslados, estancias en hoteles y tours guiados.

Una moto de estilo neo-retro, con un motor de cuatro cilindros y casi 1.000 cm3, exclusiva amortiguación y frenos de competición.

El concursante, que no puede ocultar su sorpresa al descubrir todos los premios con los que puede hacerse, comienza a hacer una aproximación del valor de cada uno de ellos. Tras hacer una pequeña suma, establece su primera opción como 20.200. Sin embargo, tras consultarlo con el público, decide bajarlo a 18.700 euros.

A pesar de lo que parecía una firme decisión, vuelve a consultarlo con el público y con su pareja y cambia su apuesta en el último momento. Ante la sorpresa de Carlos Sobera y Tania Medina, Daniel asegura que está muy nervioso y afirma: “Yo no soy de números, soy de letras”. Finalmente, sube esa cifra al marcador y descubre que el precio justo es de 25.776 euros, lo que provoca la reacción del presentador del programa: “Incluso con 22.000 nos quedábamos cortos”.