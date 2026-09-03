telecinco.es 03 SEP 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

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Rosa, una auxiliar de ayuda a domicilio con personas mayores, está completamente dispuesta a llevarse cualquier premio tras acertar la puja de 'El precio justo'. Sin importarle la recompensa que sea, la concursante solo quiere jugar y Carlos Sobera le anuncia qué es lo que puede conseguir: “Una máquina de helados que dispone de hasta nueve modos diferentes para elegir la combinación favorita”. Muy ilusionada, asegura que está muy feliz por este premio.

Sin embargo, para poder hacerse con él, tiene que superar la prueba de ‘El termómetro’ en la que una franja roja, que representa cien euros de margen, se mueve por el termómetro; cuando esa franja llegue al valor que la concursante considere que es el precio justo, debe decir “para” para que frene. Después, se comprueba y, si finalmente coincide, se lleva el premio.

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“Tienes que tener previamente el precio del producto en la mente”, asegura el presentador. Muy concentrada, observa atentamente cómo se mueve la franja por el termómetro y lo para; sin embargo, después de reflexionar, asegura: “Quiero que pase los 400 euros”. El termómetro vuelve a ponerse en marcha y lo para; tras comprobarlo, se descubre que se ha llevado el premio y no puede contener la ilusión: “¡Sabía que sí!”.

Rosa ha tenido que volver a enfrentarse a la suerte, ya que consigue imponerse a sus compañeros en ‘La ruleta’ y pasa directamente a ‘El escaparate final’. Consiguiendo el margen mínimo de 500 euros, tiene que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Una estancia en el emblemático hotel Wellington de Madrid de tres días y dos noches, para dos personas, con desayuno incluido, en la ‘suite skyline’. Además, tendrá acceso VIP al Wellington Club, con ‘brunch dominical’, con marisco, sushi y repostería artesanal. Para terminar, podrá disponer de un circuito de spa y masaje en Wellness Club.

Una caseta con suelo y ventana, un cortacésped de 51cm, una motosierra de poda de 10, una barredora, aspiradora limpia tapicerías, una potente hidrolimpiadora y un kit de batería de 36 voltios.

Un viaje en velero por el sur de Portugal, de siete días y seis noches para dos personas. La experiencia tiene traslados incluidos desde Sevilla, un patrón titulado al mando y un camarote doble.

Motocicleta con motor bicilíndrico de cuatro tiempos, con 554 cm3 y 47 caballos de energía. Está equipada con tecnología de vanguardia: iluminación full led, pantalla de 7 pulgadas, sistema de navegación y conectividad total. Además, suspensión de alta gama y frenos con ABS desconectable.

La participante ha tenido muy claros los precios estimados que atribuir a cada artículo, llegando a un total de 16.200 euros. Después de hablar con el público, decide subirlo a 17.200 euros y tras comprobarlo, descubre que se ha pasado por mucho, ya que el precio real es de 14.744 euros. A pesar de todo, Rosa está muy contenta con su premio anterior y se va con una sonrisa.