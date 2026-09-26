telecinco.es 26 SEP 2026 - 14:32h.

Miguel llega desde Irún y ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del último programa

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Miguel es un concursante que llega desde Irún y que ha protagonizado un divertido momento junto a Carlos Sobera. Este carismático concursante se ha convertido en el absoluto protagonista del programa gracias a su desbordante sentido del humor y su espontaneidad.

Desde el primer momento en que pisó el plató, el guipuzcoano dejó claro que no solo había llegado hasta el espacio de Carlos Sobera para jugar, sino que también había acudido a 'El precio justo' para divertirse, ganándose rápidamente los aplausos del público.

Su gran reto llegó enfrentándose a la mítica prueba de los cerditos, un juego de azar y estrategia donde los nervios suelen traicionar a los participantes, pero que él afrontó con positividad y una sonrisa de oreja a oreja.

Miguel aprovechó la tensión del momento para vacilar con mucho ingenio a Carlos Sobera, entablando un desternillante toma y daca que descolocó por completo al presentador y también a Tania Medina: "Menudo es el guipuzcoano". Sobera no desaprovechó la oportunidad y le devolvió "el golpe" al concursante: "El que ríe el último ríe mejor".