Tras conceder una entrevista "autorizada" por su hija, Belén Esteban vuelve a plató

Belén habló de las ausencias de Jesulín de Ubrique y respondió a la hermana de su hija, Juls Janeiro

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Tras conceder su primera entrevista después de mucho tiempo, Belén Esteban vuelve a plató y estará en '¡De viernes!' este 2 de octubre. "Quiero que me deis la oportunidad de escucharme una vez más", dice Belén, que concedió una entrevista autorizada por su hija y ante la polémica con su hermana, Juls Janeiro, y su familia paterna.

Belén Esteban concedió su primera entrevista "arropada" por su hija para contar la verdad de la relación con su padre, Jesulín de Ubrique. Según Belén, Andrea está "harta de escuchar mentiras" y quiere que esto cambie.

Acusaba a Jesulín de haberle sido infiel "con la decoradora" del bautizo de su hija", relató episodios como el que Andrea vivió unas navidades en Ambiciones: "A Julia le pusieron un vestido y a mi hija un chándal" y criticaba la ausencia de Jesulín asegurando que lleva dos años sin felicitarle por su cumpleaños: "Recupera a tu hija".

Por otro lado, nos contaba lo importante que ha sido la relación con su hija a lo largo de toda su vida y nos hablaba del momento en que superó su adicción: "La que me ayudó fue ella".

Además, Belén respondió a las declaraciones de Juls Janeiro, hermana de Andrea e hija de Jesulín, con quien ha tenido un cruce de declaraciones en las últimas semanas: "Es la Kim Kardashian de Ubrique".

Ahora, Belén concede una entrevista en plató en la que contará su verdad, este viernes 2 de octubre en Telecinco.