telecinco.es 08 OCT 2026 - 14:19h.

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Maricarmen, la vecina de 87 años del madrileño barrio de Retiro que se convirtió en el símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda, ha fallecido dos semanas después de ser desahuciada de su casa en el mismo hospital en el que trabajó.

Su muerte ha conmocionado a todos y pocos han sido los presentadores que no han reaccionado a esta triste noticia. Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', también lo ha hecho durante el directo de este jueves 8 de octubre.

Patricia Pardo: "Maricarmen ha muerto sin poder volver a la casa por la que tanto luchó"

"Maricarmen ha muerto sin poder volver a la casa por la que tanto luchó. Los medios internacionales la despiden como un símbolo de la lucha, pero en España ni su muerte ha quedado al margen de la pelea política", ha comenzado Patricia Pardo.

"Hay una imagen que me viene constantemente a la cabeza y que la compartí aquí la primera vez que hablamos de Maricarmen. Cuando arrancas una planta y la trasladas de un lugar a otro, esa planta puede morir. Las raíces para una persona, y más a su edad, son su casa, su entorno, sus muebles... No voy a decir que fuese algo inevitable, porque no , ni tampoco voy a cometer la irresponsabilidad de señalar a nadie. Eso lo hace la gente interesada, ya sea periodista so políticos.

Me parece una irresponsabilidad señalar a alguien con nombre y apellidos o llamarle asesina. Lo que sí que quiero decir es que me parece profundamente lamentable la falta de humanidad con la que hemos tratado a esta mujer antes y después de su muerte, especialmente ahora que está muerta y hacemos política con cualquier cosa", ha sentenciado la presentadora visiblemente enfadada.