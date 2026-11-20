Los populares han salido exultantes del debate dando por triunfador a Feijóo

El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N

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El cara a cara entre Sánchez y Feijóo ha mostrado los dos tonos tan diferentes que tuvo el debate. Uno más agresivo, el del candidato del PP y el otro excesivamente mesurado, del líder socialista. Hubo interrupciones, parones y llamadas de atención cuando el popular se quedó sin tiempo en alguno de los bloques. Pero el PP está exultante y desde la medianoche celebran el triunfo de su líder.

El jefe de los populares salió al ataque, con su ya histórica agresividad en estos formatos, pero se enfrentó a una estrategia inesperada que al parecer no dio buenos resultados al presidente del Gobierno.

Feijóo lanzó una andanada de acusaciones a Sánchez en los que mezcló preguntas y afirmaciones, sin conseguir una reacción de su rival político, que parecía paralizado y con un tono susurrante, en contraste con el popular que interrumpía continuamente, a pesar de los reclamos del candidato del PSOE .

"Voy a bajarle del cohete del que habla usted siempre", "ha triturado la clase media"; "su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, a mí me daría vergüenza si fuese usted", son algunas de las frases más contundentes que pronunció Feijóo.

Sánchez, en cambio, apostó por un tono pausado y con respuestas, muchas veces interrumpidas por el agresivo Feijóo que hizo una impugnando a la legislatura al completo por la corrupción sin que el líder socialista reaccionara en lo que han explicado era su objetivo para controlar el mensaje y captar el voto moderado y en esa estrategia hasta le doy la razón a Feijóo en vivienda.

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"Estoy medio-medio de acuerdo con usted, dijo Sánchez ¿Hay que construir más vivienda? estoy de acuerdo", pero ni así consiguió aplacar a Feijóo que aprovechó al máximo la vulnerabilidad del socialista para cometer algunas inexactitudes que los verificadores aclararán.

La única chispa de Sánchez se pudo ver en el minuto final, donde reapareció con un discurso más vívido, en el que recurrió a la emoción con un "voten con el alma".

El resumen del debate al final se reflejó con un Feijóo rodeado por su equipo que llegó a plató casi inmediatamente para abrazar a su líder. Sánchez, sin embargo, fue el primero en levantarse de la mesa, pero permaneció junto a la moderadora, María Casado hasta que pasados unos minutos aparecieron para arroparlo.