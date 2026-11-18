El segundo debate electoral de la historia en 1993 fue emitido en Telecinco entre Felipe González y José María Azna: registró un 75,3 % de cuota de pantalla

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El debate cara a cara en televisión, entre los candidatos del PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno, que esta vez protagonizan Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, será el octavo en medio siglo de democracia. El formato siempre ha reunido audiencias millonarias que pone de manifiesto su trascendencia electoral. El segundo debate electoral de la democracia entre Felipe González y José María Aznar fue emitido en Telecinco el 31 de mayo de 1993 y registró un 75,3 % de cuota de pantalla.

La presidenta de la Academia de Televisión, María Casado será la moderadora del debate entre Sánchez y Feijóo, que contrastarán sus proyectos este jueves.

En la reunión mantenida el pasado viernes con los representantes del PSOE y el PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates se acordaron por consenso los bloques temáticos del debate que serán, por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática y Migración y política exterior.

También se decidió por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre.

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, que ofrecerá una señal institucional que podrán emitir las televisiones interesadas, confirmó el pasado día 9 su disposición para ofrecer a los ciudadanos esos debates televisados, con la misma fórmula de la señal institucional que ya se llevó a cabo en los comicios de 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019.

Hasta entonces, la celebración de debates electorales con los principales candidatos a las generales del 29 de noviembre estuvo en el aire por discrepancias entre los dos grandes partidos, incapaces de ponerse de acuerdo, fundamentalmente, sobre qué televisiones debían organizar este y otro a cuatro o cinco candidatos.

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La audiencia del primer debate electoral televisado, el 24 de mayo de 1993 en Antena 3, que enfrentó a Felipe González y José María Aznar, fue seguido por una media de 9.625.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 61,8 % y más de 15 millones y medio de españoles atentos a sus televisores al menos un minuto de la emisión, según fue informando en cada ocasión Barlovento Comunicación.

Siete días después, el segundo debate en Telecinco con los mismos protagonistas registró un 75,3 % de cuota de pantalla -el porcentaje de espectadores que vieron el programa sobre el total del consumo televisivo- con un seguimiento medio de 10.526.000 espectadores y más de 18 millones de contactos.

El primer debate a dos entre los aspirantes a la Presidencia del Gobierno en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, tuvo una audiencia media de 13.043.000 espectadores y una cuota de pantalla del 59,1 %, y más de 22,5 millones de españoles lo vieron en algún momento. Y el segundo bajó a 11.952.000 espectadores y una cuota del 56,3 %, con alrededor de 21,7 millones de españoles conectados aunque fuera brevemente (800.000 menos que en el primero).

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El de 2011 entre Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba atrajo a una media de 12.005.000 espectadores, con un 54,2 % de cuota de pantalla, y hasta 22,3 millones de españoles ante la pantalla en algún momento.

En 2015, con Rajoy en el Gobierno y Pedro Sánchez como aspirante, bajó hasta los 9.728.000 espectadores de media y una cuota de pantalla del 48,7 %, con más de 19 millones de personas viéndolo aunque fuera unos minutos.

Finalmente, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó en la campaña de 2023, emitido en Antena 3 y La Sexta, ha sido el menos visto en la televisión tradicional de los realizados hasta ahora, con una media de 5,9 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 46,5 %, con 11,4 millones de telespectadores en algún momento del programa.