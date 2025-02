Nicols Nicolasa Bronstowich, exmujer de Patón, revela el infierno que vivió cuando estaban juntos: "Fui su esclava. Me anuló". Además, asegura que no ha hablado antes por "miedo" a su expareja, pero que ahora ya no teme y es el momento. Por otro lado, el momento más duro de Anabel Pantoja y David Rodríguez tras los rumores de crisis que asolan a la pareja desde hace días.