La relación entre Cristian Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez está al límite. El colaborador ha decidido no acudir a su puesto de trabajo en 'Fiesta', donde iba a responder a las acusaciones de su cuñado, y ha decidido emprender acciones legales contra él. Por otro lado, la actriz y cantante Sandra Madoc rompe su silencio y asegura que Iker Casillas también intentó ligar con ella.

