Fiesta 10 AGO 2025 - 13:01h.

Ya disponible el programa de 'Fiesta' del sábado 9 de agosto, online y completo

Terelu Campos rompe a llorar en directo al recordar a su madre: "Esta canción la pusimos en su funeral"

Compartir







La relación entre Cristian Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez está al límite. El colaborador ha decidido no acudir a su puesto de trabajo en 'Fiesta', donde iba a responder a las acusaciones de su cuñado, y ha decidido emprender acciones legales contra él. Por otro lado, la actriz y cantante Sandra Madoc rompe su silencio y asegura que Iker Casillas también intentó ligar con ella.