Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (18-08-2025)

El viento complica la extinción de los incendios en España

Volodimir Zelenski viaja a la Casa Blanca arropado por líderes europeos

El viento aviva las llamas complicando el trabajo de los bomberos contra los incendios, que ya dejan cuatro muertos en España. Hay 40 incendios activos en todo el país, 23 son muy preocupantes. Han ardido cerca de 200.000 hectáreas, como si se hubiera quemado toda la isla de Tenerife y esto no ha terminado. Hay cinco comunidades afectadas y miles de personas evacuadas y confinadas.

A tan solo unas horas de la reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, los ataques rusos con drones continúan. Los sanitarios intentan reanimar sin éxito a un niño de dos años en Jarkov tras un bombardeo a un bloque de viviendas. Para tratar el fin de la guerra, el presidente ucraniano viaja a la Casa Blanca arropado por líderes europeos y bajo la exigencia de renunciar a Crimea y a la entrada en la OTAN.