Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (20-08-2025)

Detenidos un pirómano en Madrid y dos imprudente en Granada por provocar incendios

El gusto y la personalidad de Donald Trump cambia el modo de hacer política

A pesar de lo que estamos viendo y viviendo con los incendios, se siguen cometiendo graves imprudencias. Hay dos personas investigadas en Granada por hacer una fogata que se les fue de las manos y provocó un incendio. Las llamas se extendieron sin que pudieran hacer nada y uno de ellos resultó herido, cuando trataba de extinguir el fuego. La Policía Nacional también han detenido a otro hombre que llevaba varios objetos incendiarios y provocó, intencionadamente, dos fuegos en Madrid junto a gasolineras de Humanes y Moraleja de Enmedio.

Los líderes mundiales tienen claro que con Donald Trump en la Casa Blanca, la forma de hacer política ha cambiado por completo. De sus decisiones depende hasta el futuro de la guerra en Ucrania. Por eso, Zelenski ha tenido que adaptar hasta su vestimenta. Nada de uniforme militar, esta vez, para su encuentro con el presidente de Estados Unidos, pero también se aprecia el cambio de rumbo en el diseño y la estética del despacho oval, con ornamentos dorados que lo hacen parecer más un palacio.