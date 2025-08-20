Patricia Martínez 20 AGO 2025 - 11:53h.

Los investigadores lo responsabilizan de un incendio que calcinó casi 600 hectáreas en Vilardevós

OurenseEl detenido este martes por provocar un incendio en Vilardevós, Emilio.F.A., de 47 años, ya estuvo condenado en 2018 por provocar varios fuegos en su pueblo, de donde acabó desterrado por orden del juez.

La Guardia Civil detenía este martes en su casa, y en el seno de la “Operación Penas Libres” llevada a cabo por la Policía Judicial y el Seprona, a Emilio F.A, un vecino de Vilardevós. Los investigadores le responsabilizan de un incendio iniciado en la parroquia de Terroso, en Vilardevós, el pasado 1 de agosto, que calcinó cerca de 600 hectáreas, y dejó además dos heridos leves y obligó a confinar a vecinos de varias localidades.

Pero no es la primera vez que Emilio, un viejo conocido en su pueblo, es detenido por provocar un incendio forestal. En 2018 fue condenado por un juzgado orensano a tres años de prisión y se le prohibió una vez, cumplida la pena, volver al pueblo donde residía.

Tenía atemorizados a sus vecinos de Terroso

En el juicio se constató que este vecino había provocado varios incendios en su pueblo entre octubre y diciembre de 2016. El fuego destrozó almacenes y alpacas de hierba y sus vecinos contaron que vivían completamente atemorizados por él, mientras que él alegó que le odiaban porque era adicto al alcohol.

Pero Emilio, volvió al pueblo de Terroso, tras cumplir la condena y el destierro, y volvió presuntamente, también a plantar fuego en esa localidad, atemorizando de nuevo a sus vecinos, siete años después. Ahora, permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial este miércoles en los Juzgados de Verín

Cuatro detenidos en Ourense en esta ola de incendios

La de este vecino de Vilardevós, con antecedentes por provocar incendios es la cuarta que se produce en Ourense durante esta ola de incendios, que ha arrasado ya más de 67.000 hectáreas en la provincia. El fin de semana pasado la jueza enviaba a prisión al detenido por provocar un incendio en Oímbra, que ha arrasada ya más de 15.000 hectáreas, y donde resultaron heridos tres brigadistas.

Una mujer de 81 años detenida en Celanova quedó en libertad. Y en libertad, pero con la obligación de comparecer dos veces al mes ha quedado también el vecino de Petín detenido por provocar un incendio tras hacer un cortafuegos en su pueblo. Él ha declarado que lo hizo por salvar varas viviendas y sus vecinos lo arroparon masivamente a la salida del juzgado.