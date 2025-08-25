Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
A la carta
Programas completos

'El verano de las tentaciones': Temporada 7 programa 1, completo

P23 - El turbulento inicio de la séptima edición La isla de las tentaciones Temporada 8 El verano de las tentaciones 23
'El verano de las tentaciones': Temporada 7 programa 1, completoMediaset Infinity
Compartir

Alba y Rober, David y María, Álvaro y Andrea, Ana y Borja, y Niko y Ruth son las cinco parejas que vinieron a ponerse a prueba en el inicio de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', creyendo que su amor era indestructible. Un abandono y una inesperada hoguera de confrontación marcaron los primeros días de esta temporada.

Temas