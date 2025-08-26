Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (26-08-2025)

Choque entre el Gobierno y la oposición por los incendios

Choque entre el Gobierno y la oposición por los incendios

Los incendios no se detienen y el Gobierno declarará zona catastrófica a los municipios afectados. Aprobará también el primer paquete de ayudas.

Los incendios provocan un nuevo choque entre Gobierno y oposición. Ambos se acusan de falta de planificación y de no asumir responsabilidades. Alberto Núñez Feijóo propone crear un registro nacional de pirómanos y este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Senado, a petición del PP, para explicar el despliegue del Ejército en la extinción.

Estamos ante una de las peores catástrofes medioambientales. El fuego no se detiene y catorce fuegos siguen activos. La situación se ha vuelto extremadamente peligrosa en la localidad de Quiroga en Lugo. El fuego avanza sin control mientras los efectivos se enfrentan a la virulencia de las llamas. Continúan activos también los incendios de Carballeda de Valdeorras y Avión.

El fuego se sigue cebando también con Castilla y León. Un total 18 poblaciones siguen desalojadas con tres graves incendios activos: Fasgar, Garaño, en León, y Porto, en Zamora.