Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 12 de septiembre, online y completo

Salta la tensión entre Terelu y Rocío Flores en '¡De Viernes!' a raíz de una pregunta: "Me sorprende porque no te he visto en mi vida"

Rocío Flores se enfrenta a su pasado

Rocío Flores se sienta por primera vez en un plató de televisión para hablar sobre los episodios más duros de su vida. Desde la nula relación con su madre, Rocío Carrasco, hasta el distanciamiento con su familia materna, incluida su tía Gloria Camila, pasando por la situación actual de su padre y el reencuentro en directo con Terelu. Además, Anabel Pantoja regresa a Mediaset por todo lo alto.