Disfruta de la gala 3 de 'Bailando con las estrellas' del sábado 27 de septiembre, online y completa

Todas las actuaciones de la gala 3 de 'Bailando con las estrellas': de la pasión de Matías al porté de Nerea

Pepe Navarro y Iago García se enfrentan a 'El último baile' y uno de los dos, por votación del jurado, se convierte en el segundo eliminado de 'Bailando con las estrellas'. Tras esto, los participantes salen a la pista de baile y derrochan mucha pasión sobre el escenario, ¿surge el amor en una de las parejas de baile? Además, el programa recibe la visita de María Isael, ganadora de la primera edición, que nos deleita con un tango argentino.