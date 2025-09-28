Logo de telecincotelecinco
Logo de Bailando con las estrellasBailando con las estrellas
A la carta
Bailando con las estrellas

'Bailando con las estrellas' | Programa 3, en vídeo (27/09/25)

P3 - Bailando con las estrellas Temporada 2 Programa 3
'Bailando con las estrellas' | Programa 3 completo (27/09/25)
Compartir

Pepe Navarro y Iago García se enfrentan a 'El último baile' y uno de los dos, por votación del jurado, se convierte en el segundo eliminado de 'Bailando con las estrellas'. Tras esto, los participantes salen a la pista de baile y derrochan mucha pasión sobre el escenario, ¿surge el amor en una de las parejas de baile? Además, el programa recibe la visita de María Isael, ganadora de la primera edición, que nos deleita con un tango argentino.

Temas