Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (29-09-2025)

El huracán Gabrielle azota España

Cara a cara de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca con una solución para Gaza en la manga

La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (València), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de València y Cataluña.

Las expectativas sobre una solución para el genocidio en Gaza se trasladan a Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos se reunirán este lunes, aunque han confirmado que ya trabajan en un plan de paz para la Franja.