Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (11/10/2025)

Expertos analizan la probabilidad del éxito del acuerdo entre Hamás e Israel

La DANA Alice causa estragos en Murcia y Alicante

Los que se vieron obligados a irse de la Franja de Gaza regresan a lo que queda allí, con lo poco que les queda. ‘Informativos Telecinco’ habla con algunos expertos sobre las posibilidades de éxito que tiene el acuerdo entre Hamás e Israel. Allí, falta ahora mucha comida y productos de primera necesidad. Según calcula la ONU, 170.000 toneladas. Nos hemos preguntado por el estado de los rehenes que previsiblemente serán devueltos a Israel en las próximas horas. En principio, de los 48, sólo 20 lo harán con vida.

Las lluvias han causado muchos problemas esta pasada madrugada en Murcia y Alicante. la AP-7 acaba de abrir al tráfico tras estar cortada durante horas. En San Javier, Los Alcázares, o Pilar de la Horadada la noche ha sido muy complicada. Muchos vecinos llevan horas sacando barro de bajos y garajes.