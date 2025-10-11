Pedro Sánchez asistirá al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza en Egipto

Pedro Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, que tendrá lugar en la ciudad de Sharm el-Sheij

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, que tendrá lugar en la ciudad de Sharm el-Sheij.

Está previsto que a la firma del próximo lunes asista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó él mismo hace dos días.

Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre Israel y Hamás

El pasado jueves Sánchez celebró el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza y confió en que "sea el comienzo de una paz justa y duradera".

"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", añadió.