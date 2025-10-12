Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (12/10/2025)

La bronca política se traslada al desfile por la Fiesta Nacional

Tres comunidades, en alerta por lluvias y tormentas

El tiempo ha permitido esta vez que los actos previstos por la Fiesta Nacional se celebren con normalidad, aunque sólo han volado la mitad de los aviones previstos. Lo que no se ha podido evitar es que la bronca política se traslade al desfile, principalmente, por el plante al rey Felipe VI de Santiago Abascal y por los pitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tres comunidades están en alerta por lluvias y tormentas: Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Lo peor de Baleares se concentra en Ibiza, donde se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado. Se han visto coches flotando, incluso, en el mar. Hasta la presidenta Marga Prohens y su equipo técnico de emergencias se han quedado atrapados en un avión.