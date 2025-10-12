El momento en el que los reyes Felipe y Letizia, Leonor y Sofía rompen el protocolo en pleno besamanos

La familia real ha protagonizado la tradicional recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad

Al minuto | El besamanos de los reyes por el Día de la Hispanidad, en directo

Este Día de la Hispanidad ha dejado un sinfín de llamativas imágenes de la familia real española tanto en el desfile como en la tradicional recepción en el Palacio Real. Sin embargo, ha habido un momento que no ha pasado desapercibido y que ha llamado especialmente la atención: cuando los reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han roto el protocolo en pleno besamanos.

El Palacio Real ha sido el epicentro de la segunda parte de los actos institucionales, y ha sido en el Salón del Trono donde los cuatro miembros de Casa Real han recibido a las más altas instancias del Estado, a representantes autonómicos, de empresarios y de la sociedad civil, entre otros.

Ha sido en torno a las 13:15 de este domingo cuando más de 1.300 invitados han procedido a estrechar la mano de Sus Majestades, de la futura reina de España y de la infanta. En el caso de Leonor, se trata de la tercera vez que ha formado parte de esta cadena de saludos vistiendo el uniforme militar. Y en el de Sofía, este ha sido su debut.

Fuera de protocolo

Ante la atenta mirada de todos, la anécdota ha llegado rozando las 14:00 horas. Los soberanos y sus hijas han roto el protocolo al saludar con cercanía al escritor Álvaro Pombo, en silla de ruedas. Este espontáneo gesto se ha convertido en uno de los momentos más comentados del acto, en una jornada ya especial por el estreno oficial de la infanta.

Entre los invitados, el que fue académico de la Real Academia Española desde 2004 y Premio Miguel de Cervantes en 2024 aguardaba su turno para acercarse al rey.

Al verlo, y teniendo en cuenta su delicada salud, Felipe VI ha sido el primero en dar un paso al frente, rompiendo la línea habitual de distancia que marca el protocolo real, y se ha aproximado para estrecharle la mano y dedicarle unas palabras.

Acto seguido, la reina Letizia, sin pensarlo, se ha agachado para saludarle a la altura de los ojos, intercambiando unas breves palabras con él.

La escena ha sido repetida por Leonor y Sofía, completando un cuadro familiar fuera de protocolo pero que concuerda con la cercanía y el estilo que la familia real suele mostrar en un acto de estas características y que ha impulsado en los últimos años.

Los reyes y Álvaro Pombo

Este no es el primer encuentro de Felipe VI y Letizia con el escritor.

El pasado mes de abril, los soberanos le entregaron el Premio Cervantes 2024 por "su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración", por crear "aquello que define a los grandes escritores, un mundo literario propio imperecedero e imprescindible que conmueve y conduele".

La reina se mostró especialmente cercana con Pombo. Al igual que en esta ocasión, se agachó y le cogió del brazo tras recoger el premio, aplaudiéndole e intercambiando algunas palabras con él.