Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (14-10-2025)

SpaceX , éxito el undécimo vuelo de prueba del Starship con Marte en el horizonte

Donald Trump, recibido en Israel como un héroe tras el pacto de paz en Gaza

Compartir







Donald Trump, recibido en Israel como un héroe tras el pacto de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en el héroe de Israel, tras hacerse efectiva la paz. El republicano, sin embargo, ha eludido hablar de un Estado palestino, horas después de haber firmado junto a sus homólogos egipcio, qatarí y turco una declaración para la "paz" en la Franja de Gaza, como parte de la cumbre celebrada en Sharm el Sheij (Egipto) a la que han asistido más de una veintena de líderes mundiales.

"A mucha gente le gusta la solución de un solo Estado. A algunas personas les gusta la solución de dos Estados. Tendremos que ver. No he hecho comentarios al respecto", ha señalado en declaraciones a la prensa en las que ha insistido en que de lo que "estamos hablando es de la reconstrucción de Gaza".

SpaceX , éxito el undécimo vuelo de prueba del Starship con Marte en el horizonte

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha lanzado con éxito la Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo. La nave despegó desde Starbase, Texas, en su undécimo vuelo abriendo el viaje a la Luna y Marte. Esta vez todo marchó según lo previsto y no hubo explosiones ni sorpresas.

La Starship surcó el cielo desde el extremo sur de Texas. El propulsor se desprendió y realizó una entrada controlada en el Golfo de México, tal y cómo estaba programado. Es la segunda vez que SpaceX lo consigue con la Versión 2, modelo que falló en pleno vuelo en tres misiones este año 2025.