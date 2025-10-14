Con la marcha de Pablo Benegas, la banda inicia una nueva era

Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde han sido los cuatro miembros clave de la banda desde el comienzo

Los inquietantes movimientos de La Oreja de Van Gogh ante los rumores de vuelta de Amaia Montero: "Solo juntos tiene sentido"

La Oreja de Van Gogh vuelve a ser protagonista en la actualidad musical española ante los continuos rumores sobre el posible regreso de su exvocalista, Amaia Montero. Desde que Leire Martínez anunciara su salida tras 17 años al frente de la banda, los medios y los fans ya se han hecho a la idea de que la cantante podría volver a coger los mandos del grupo.

Sin embargo, desde la web de Informativos Telecinco hemos confirmado una novedad que, sin duda, no pasará desapercibida y que ha pillado totalmente por sorpresa.

En esta nueva etapa, LOVG no estará al completo. Pablo Benegas, guitarra y compositor del grupo, ha decidido renunciar a su participación en la banda y ya no formará parte de la misma.