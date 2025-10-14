Sorpresa en La Oreja de Van Gogh: Pablo Benegas abandona el grupo ante la posible vuelta de Amaia Montero
Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde han sido los cuatro miembros clave de la banda desde el comienzo
Los inquietantes movimientos de La Oreja de Van Gogh ante los rumores de vuelta de Amaia Montero: "Solo juntos tiene sentido"
La Oreja de Van Gogh vuelve a ser protagonista en la actualidad musical española ante los continuos rumores sobre el posible regreso de su exvocalista, Amaia Montero. Desde que Leire Martínez anunciara su salida tras 17 años al frente de la banda, los medios y los fans ya se han hecho a la idea de que la cantante podría volver a coger los mandos del grupo.
Sin embargo, desde la web de Informativos Telecinco hemos confirmado una novedad que, sin duda, no pasará desapercibida y que ha pillado totalmente por sorpresa.
En esta nueva etapa, LOVG no estará al completo. Pablo Benegas, guitarra y compositor del grupo, ha decidido renunciar a su participación en la banda y ya no formará parte de la misma.
Con la marcha de Pablo Benegas, la banda inicia una nueva era
La industria en musical está en shock ante este inesperado movimiento. Aunque muchos sospechaban la vuelta de Amaia Montero, nadie imaginaba que La Oreja de Van Gogh dejaría de tener a Pablo Benegas en sus filas. Así lo anunciaba esta mañana Javi Nieves en su programa de Cadena 100.
Un movimiento clave tras años de enfrentamiento mediático entre Leire y Amaia
El regreso de Amaia Montero al grupo, un secreto a voces
Desde que se hizo oficial la salida de Leire, son muchas las voces autorizadas que han dado por supuesto que el principal motivo de esta ruptura profesional era el regreso de Amaia Montero, su primera vocalista, al grupo.
Su último concierto con La Oreja de Van Gogh, una prueba gráfica de cómo estaba el grupo
'Mi nombre', su primer single en solitario, fue una declaración de intenciones sobre su experiencia
El viernes 11 de abril, Leire Martínez lanzó su primera canción en solitario, titulada 'Mi nombre', marcando el inicio de su nueva etapa musical tras su polémica separación de 'La Oreja de Van Gogh'.
Desde entonces, Leire Martínez ha emprendido una exitosa carrera en solitario
Escasos días después de anunciarse el fin de su etapa en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez confirmó sus deseos de afrontar una carrera en solitario.
En un año, son tres las canciones que la vasca ha incluido en su discografía, una de ellas, 'Tonto por ti', junto a Abraham Mateo.
Este fue el polémico comunicado con el que se anunció su salida del grupo
Sorprendente e inesperada noticia la de este lunes 14 de octubre. La Oreja de Van Goghha anunciado que Leire Martínez deja la banda musical tras 17 años como vocalista. Una separación que ha dejado a sus seguidores sin palabras. El comunicado, emitido a través de las redes sociales, llega casi tres meses después de que Amaia Montero, exvocalista del grupo, regresara a la música tras dos años retirada de la industria.
La noticia salta justo un año después de la salida de Leire Martínez
Un 14 de octubre de hace justo un año, La Oreja de Van Gogh anunciaba la sorprendente salida de Leire Martínez, vocalista de la banda durante 17 años. Desde entonces, el grupo ha permanecido en un segundo plano, sin lanzar nueva música ni realizar conciertos, mientras que la cantante iniciaba una carrera en solitario.
Benegas, un miembro mítico de La Oreja de Van Gogh
Amaia Montero entró a formar parte de lo que hoy conocemos como La Oreja de Van Gogh en 1996, uniéndose a Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. Fue con esa formación que el grupo logró sus primeros éxitos con discos emblemáticos del pop español, donde tanto las composiciones como guitarras de Pablo Benegas jugaron un papel fundamental.
Una salida que se produce en plena expectación por su regreso
En los últimos días, losrumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, banda que abandonó hace 17 años, han vuelto a encender todas las alarmas, sobre todo ahora, a punto de cumplirse un año de la salida de Leire Martínez como vocalista del grupo durante estas casi dos últimas décadas.
Giro de guion en La Oreja de Van Gogh: uno de sus fundadores abandona el grupo
Tal y como ha podido confirmar Informativos Telecinco, Pablo Benegas, guitarrista y fundador de la banda, no formará parte de esta nueva etapa de La Oreja de Van Gogh.