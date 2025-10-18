Ya disponible el programa de '¡De viernes!' del 17 de octubre, online y completo

Raquel Mosquera, preocupada y sin información sobre su marido, detenido en Francia: "No sé en qué prisión está"

Raquel Mosquera visita el plató de '¡De viernes!' para aclarar lo que ha sucedido con su marido Isi, quien se encuentra privado de libertad en una cárcel francesa. La viuda de Pedro Carrasco contará cómo se encuentra tras este duro paro personal y aclarará cuál es el futuro de su marido.

Por otro lado, Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, concede una entrevista al programa para hablar de la cara B del exministro socialista y vivimos el tenso reencuentro que se ha producido en plató entre Sonia Monroy y Yola Berrocal días después del fallecimiento de la hermana de Sonia.