Raquel Mosquera confiesa que desconoce los motivos por los cuales han detenido a su marido: "Yo no me meto en sus negocios"

'Fiesta' localiza la prisión francesa en la que se encuentra Isi: “Raquel Mosquera ha venido en dos ocasiones"

Hace unos días, el programa 'Fiesta' informó, en exclusiva, que Isi, el marido de Raquel Mosquera, se encontraba privado de libertad en una cárcel de Francia. La propia Raquel no desmintió la noticia a la reportera del programa, lo que venía a confirmar la fatal noticia. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre la causa que ha llevado a Isi a permanecer en prisión. Para aclararlo todo, la viuda de Pedro Carrasco concede una entrevista en el plató de '¡De viernes!'.

¿Cómo está viviendo Raquel Mosquera esta repentina detención a su marido? La invitada relata cómo lo está afrontando y revela todo acerca de la detención y cuál es el futuro de Isi. Además, Raquel debe hacer frente a una nueva información que pone en jaque a su empresa, pues ha salido a la luz que existe una supuesta deuda que supera los 500.000 euros y que la propia peluquera tendría con diferentes proveedores. Raquel Mosquera responde a todo en '¡De viernes!'.

Raquel Mosquera da los detalles de la detención de su marido

A Raquel Mosquera, que reconoce que supo de la detención de Isi el pasado 5 de julio, admite que lo que más le molesta es "que realmente no se contrasten todas las informaciones y que sean concisas". Por eso ha decidido contar toda la verdad al respecto: "Estoy bien dentro de lo que cabe y de la situación, pero preocupada como es lógico porque falta información y por la situación de que mi marido esté detenido". Cuenta que sus hijos, familia y amigo, abogado y representante, se enteraron cuando supo que esto iba a salir a la luz, pero, desde entonces, desde el mes de julio, gradó silencio.

"Yo no sé exactamente donde está. Es mentira que yo he pisado Francia, que no se inventen cosas. A mí me llamaron desde Francia, no desde las Antillas. Me llamaron y me dijeron que mi marido estaba detenido. Llegué a pensar que le habían secuestrado para pedirme dinero. Fíjate si me puse nerviosa que me pusieron con mi marido y me dijo que estaba detenido. Mi marido, en el restaurante, tiene su negocio. Ni yo me meto en su negocio ni él en los míos. Él me decía que viajaba, y sin más. Hasta ahí puedo decir. Yo no conozco los motivos de la detención. Yo solo sé lo que se ha comentado y han dicho".

Esta es parte de la explicación que da Raquel Mosquera. Pero, ¿cómo es posible que desconozca los motivos de su detención? "Me dijo que no podía decirme nada", respecto a esa primera llamada. Después, se pudieron en contacto con ella para pedirle documentación y, a día de hoy, nadie le han contestado. Por eso no sabe exactamente en qué prisión se encuentra: "Mi afán es ir a Francia, ir con mi abogado, saber qué tal está mi marido, qué ha ocurrido, qué delito ha cometido y verle a él para que me explique. Sé que está en una prisión, pero no en cuál".

Ante esta escasa información, algunos colaboradores se preguntan si Isi pudiera no estar detenido realmente o incluso estar protegiendo a Raquel al no darle información. Su abogado está ahora moviendo el caso para poder esclarecer la situación. Por otro lado, durante estos días, se ha hablado de los posibles motivos que han podido llevar a Isi a la cárcel, pero Raquel Mosquera dice no tener ninguna sospecha: "No puedo decir que nunca haya cometido un fallo. No me puedo sentir engañada porque todavía no he hablado con él. Cuando yo hable con marido y me expliquen, os aseguro que contestaré".