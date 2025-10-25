Ya disponible el programa de '¡De viernes!' del 24 de octubre, online y completo

Eugenia Osborne habla sobre el papel de Bertín como padre del hijo de Gabriela Guillén: “Nunca me hijo que se iba a desentender”

Eugenia Osborne visita '¡De viernes!' para abordar, sin filtros, algunos de los episodios más duros de su vida personal y familiar. Por primera vez en un plató de televisión, la segunda hija de Bertín Osborne cuenta cómo reaccionó a la reciente paternidad de su padre, desvela la razón por la que aún no conoce a su hermano y responde a Gabriela Guillén.

Por otro lado, Amador Mohedano reaparece tras su grave ingreso hospitalario y comenta cómo es su relación con Rosa Benito. Además, vuelve a cargar contra Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac. Finalmente, Bárbara Rey, tras su eliminación en ‘Bailando con las Estrellas’, visita el programa con su bailarín, Abel Gil, y reacciona a las últimas y durísimas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo.