La hija más mediática de Bertín Osborne desvela cómo se enteró del embarazo de Gabriella Guillén y cuál fue su reacción

Eugenia Osborne, rota al hablar de la muerte de una de sus hijas mellizas: "Todavía la siento dentro de mí"

Compartir







Hace unas semanas, Eugenia Osborne concedió una dura entrevista a 'Madres: desde el corazón' en la que abordó su experiencia como madre y el dolor que sintió con la pérdida de su hija prematura. Ahora, la hija de Bertín Osborne y Sandra Domenecq se sienta por primera vez en un plató en directo para conceder una entrevista en la que habla sin censura sobre diferentes episodios de su vida personal y familiar.

En este sentido, Eugenia Osborne tratará diferentes temas de actualidad, como la reciente paternidad de su padre, Bertín Osborne, que ha estado rodeada de polémica, y desvela los motivos por los cuales aún no conoce a su hermano. Además, Eugenia habla de su relación con Gabriela Guillén y de la durísima pérdida de su hija Leticia tan solo ocho días después de nacer y del fallecimiento de su madre cuando tenía 19 años.

La reacción de las hermanas 'Osborne' al embarazo de su padre

En 2023 salió a la luz la noticia del embarazo de Gabriella Guillen y Bertín Osborne. Una gran responsabilidad que al cantante le costó asumir. Sobre esto ha hablado Eugenia en plató, quien, además, desvelaba cómo se enteraron sus hermanas y ella de la nueva paternidad de su padre: "Me llamó. Nos lo contó a todas por separado. Lo primero que le dije fue "¿Tú cómo estás?""

La hija más mediática del cantante también ha desvelado si conoció a Gabriela en persona mientras mantenía una relación con su padre. Eugenia explicaba que su padre llegó a presentársela en persona en una ocasión, aunque destaca que en todo momento se la presentó como "una amiga"

Del mismo modo, Eugenia Osborne hablaba del papel de Bertín como padre del hijo que comparte con Gabriela, mostrándose de lo más contundente al explicar que su padre nunca tuvo la intención de desentenderse por completo del menor: "Nunca me dijo que se iba a desentender. Lo que dijo es que no tenía la edad para ejercer de padre, pero que era su responsabilidad y a ese niño no le iba a faltar nunca de nada"

Eugenia Osborne responde tajante a Gabriela Guillén

Durante la entrevista, Eugenia ha hablado claro sobre Gabriela Guillén, respondiendo de manera tajante a todo lo que la modelo ha dicho sobre ella y su familia. "Cada uno hace lo que quiere hacer. No voy a juzgar lo que ella ha hecho con esta historia. Es su decisión, pero yo no lo hubiese hecho así", sentenciaba la hija de Bertín Osborne.

A pesar de no juzgar que Gabriela haya decidido hablar públicamente, Eugenia confiesa sentirse dolida por algunas de las palabras que esta le ha dedicado a su padre, especialmente, porque a raíz de ello la prensa ha hecho muchos comentarios que le han sentado muy mal. "Lo que más me ha dolido es que se le haya criticado como padre porque no saben cómo es. Me duele mucho."