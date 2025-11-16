Logo de telecincotelecinco
Logo de Bailando con las estrellasBailando con las estrellas
A la carta
Programas completos

'Bailando con las estrellas' | Programa 10, en vídeo (15/11/25)

P10 - Bailando con las estrellas Temporada 2 Programa 10
'Bailando con las estrellas' | Programa 10 completo (15/11/25)
telecinco.es
Compartir

Tras la eliminación de Manu Tenorio o Blanca Romero, los participantes lo dan todo sobre el escenario con el fin de conseguir una ansiada plaza en la semifinal de 'Bailando con las estrellas'. Al final de esta décima gala, conocemos a los cuatro primeros semifinalistas y a dos concursantes nominados que deberán enfrentarse la próxima semana a 'El último baile'.

Temas