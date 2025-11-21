'Gran Hermano 20': Gala 3, completa (20/11/25)

Gran Hermano 21 NOV 2025 - 07:45h.

Compartir







Duelo con porcentajes igualadísimos entre Belén, Diego y José Manuel por la tercera expulsión definitiva: uno de los tres nominados, el más votado por la audiencia abandonará la casa de ‘GH 20’. Además, durante los concursantes afrontarán una nueva ronda de nominaciones, en las que los dilemas jugarán un papel definitorio. También se producirá el cierre de la pajarera con Patricia y Paula.