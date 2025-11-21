Patricia Fernández 21 NOV 2025 - 03:25h.

Los tiempos en la gran prueba de la noche marcan las nominaciones y a cuatro de los inmunes de la noche

La espectacular prueba de videojuegos que inaugura el nuevo pabellón de 'Gran Hermano 20' se convierte en clave para el futuro de los concursantes

La gala de 'Gran Hermano 20' comenzaba con una sorpresa, se inauguraba el nuevo pabellón de la casa de Tres Cantos con una prueba que era como estar dentro de un videojuego que iba a marcar el futuro de los concursantes en las nominaciones.

"Comienzan unas nominaciones que ni de lejos se esperan. Van a tener que mojarse y mucho, ¿qué será más importante para ellos? Salvarse o proteger a su mejor a amigo en la casa. La decisión que tomen puede marcar su concurso para siempre", entonaba Jorge Javier Vázquez para dar comienzo.

Todos tenían que formar tres grupos de cuatro integrantes, aunque uno de ellos después de realizar perdía a Diego tras ser expulsado, y sin contar con Patricia y Paula, las inmunes después de haber vivido durante la semana en la pajarera.

Edurne, José María, Iñigo y Jonay conseguían terminar la prueba en el menor tiempo y, por ello, se convertían en los ganadores y tampoco iban a poder ser nominados por sus compañeros.

Así han sido las nominaciones por grupos

El segundo mejor tiempo en la prueba era el de Aquilino, Mamadou, Belén y Aroa, por tanto de su grupo solo iba a salir un nominado y lo iban a tener que decidir ellos, como les explicaba Jorge Javier Vázquez: "Tres os salváis y uno entra directamente en la lista de nominados".

Después de muchas explicaciones y argumentos, Aquilino tenía claro que quería ser el que entrase en la lista: "Mamadou y Aroa ya han estado, Belén acaba de salir, en algún momento me toca a mí, entiendo que me tengo que exponer al público". Pese a que sus tres compañeros también se ofrecían para nominarse, acababan decidiendo que el primer nominado de la noche era Aquilino.

Tras esto, llegaba el siguiente mejor tiempo que era el de Lorena, Raúl y Almudena, que iban a salir dos nominados de su grupo después de que Diego hubiera sido expulsado. Raúl tenía claro que no tiene ningún miedo a exponerse y era el primero en dar un paso adelante: "Me he presentado candidato porque soy jugador, para ganar esto hay que ponerse aquí delante".

Almudena se rompía y dejaba muy claro que no quería salir a la palestra: "Tengo claro que me quiero quedar, es lo único que sé. Estoy disfrutando de la experiencia y creo que hoy no hubiera sido nominada. Me quiero quedar lo máximo posible". Por tanto, Lorena era la segunda de este grupo en meterse a la lista, pese a la indecisión entre ambas: "Lo ha decidido Raúl y lo veo bien. La nominación no me hace ninguna gracia, sé lo que es estar ahí, no me gustaría estar en esta posición, pero no me puedo enfadar, hay que coger el toro por los cuernos y quiero decir que yo también quiero vivir la experiencia el máximo tiempo posible".

El último grupo era el de Rocío, Cristian, Joon y Desirée, los que terminaban el juego en más tiempo, por tanto solo uno de los cuatro se salvaba de la nominación. Joon aseguraba que quería estar nominado, como también Desirée, que entonaba un "tenemos que salvar a Rocío", algo con lo que Cristian estaba de acuerdo: "Te lo mereces, si los tres estamos de acuerdo en salvarla, tiene un corazón enorme".

Palabras que rompían por completo a Rocío, que escuchaba de Joon que también le parecía bien esta decisión. Por tanto, Joon, Cristian y Desirée decidían ser ellos tres que se exponían a la decisión de la audiencia.

Los inmunes deciden quién sale y quién entra en la lista definitiva

Pero esto no se acababa aquí, en el juego había un grupo ganador: Edurne, José María, Iñigo y Jonay, a los que Jorge Javier les explicaba que tenían un gran privilegio: "Podéis salvar a uno de los nominados, tenéis que poneros de acuerdo".

Los cuatro tenían claro que era entre Joon y Raúl, dos a cada uno, por lo que daban sus argumentos y acababan decidiendo que el salvado fuera Raúl. "Creemos que Joon se puede salvar por el público", explicaba Jonay e Iñigo añadía algo: "Raúl se ha expuesto voluntariamente y se ha enfrentado a esto ya antes".

Y todavía quedaba una decisión, la de Patricia y Paula, también inmunes por haber estado en la pajarera, pero esta vez era el de meter a uno de los que no estaban en peligro como nominado.

"Metemos a Belén porque ella es muy positiva y lo ha llevado muy bien, no creo que se lo vaya a tomar a mal y creo que se va a salvar", explicaba Patricia, con lo que estaba de acuerdo Paula: "Dentro del mal, pues el mal menor".

La lista de nominados de esta semana

Por lo tanto, los nominados de esta semana son: Aquilino, Lorena, Desirée, Cristian, Joon y Belén: ¡puedes votar a quién quieres expulsar, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!