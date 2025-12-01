Logo de telecincotelecinco
Logo de Gran HermanoGran Hermano
A la carta

'Gran Hermano 20': Debate 4, completo (30/11/25)

Debate 4 Gran Hermano GH20 Debate 4
Uno de los nominados se salva de la expulsióntelecinco.es
Compartir

Anabel Pantoja entra en la casa como madrina de la prueba de baile, pero no estará sola porque Edi y Violeta también colaborarán en la prueba como ayudantes. Mientras, la convivencia ya ha saltado por los aires nuevamente, el juego ha comenzado, Íñigo está desatado y el derroche de leche y los robos traerán consecuencias para los concursantes.

Temas