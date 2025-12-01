'Gran Hermano 20': Debate 4, completo (30/11/25)

Gran Hermano 01 DIC 2025 - 08:21h.

Anabel Pantoja entra en la casa como madrina de la prueba de baile, pero no estará sola porque Edi y Violeta también colaborarán en la prueba como ayudantes. Mientras, la convivencia ya ha saltado por los aires nuevamente, el juego ha comenzado, Íñigo está desatado y el derroche de leche y los robos traerán consecuencias para los concursantes.