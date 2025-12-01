'Gran Hermano 20': Debate 4, completo (30/11/25)
Rocío consigue el sobre dorado de 'Gran Hermano 20' y descubre su gran privilegio que puede cambiarlo todo: "Puede ser muy bueno o muy malo"
Anabel Pantoja entra en la casa como madrina de la prueba de baile, pero no estará sola porque Edi y Violeta también colaborarán en la prueba como ayudantes. Mientras, la convivencia ya ha saltado por los aires nuevamente, el juego ha comenzado, Íñigo está desatado y el derroche de leche y los robos traerán consecuencias para los concursantes.