Pedro Jiménez 01 DIC 2025 - 02:49h.

Un poder decisivo y determiante de cara a las próximas nominaciones: ¡te contamos todos los detalles!

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' se han enfrentado durante la gala presentada por Ion Aramendi y emitida en Telecinco este domingo a un inesperado y curioso reto. En primer lugar, el presentador ha llamado a todos al salón y en medio, una caja fuerte con un código numérico sembraba la incertidumbre entre todos los allí presentes. Y es que la caja fuerte se abriría con un código número presente en cada una de las tres llaves que Edi, Violeta y Anabel Pantoja portaban tras su incursión a la casa. Llaves que han sido escondidas por ellos y que los concursantes han tenido que buscar. Una de las llaves abriría la caja fuerte con un privilegio en su interior clave de cara a este 'gran jueves' de nominaciones.

Hay tres concursantes que han sido los afortunados de dar con las susodichas llaves: Belén, Rocío y Jonay. La primera de ellas probaría a poner el número de su llave en la caja fuerte... con la mala fortuna de no abrirse. Posteriormente, Rocío lo intentaría y tras dejarnos uno de sus clásicos momentazos a la hora de poner el código y resistirse un poco, finalmente daba con ello y la caja fuerte se abría, por lo que Jonay, que también tenía otra de las llaves, ni lo intentaría.

"Es importante que me escuches. Eres la poseedora del sobre. Con eso puedes hacer lo que quieras. Puedes quedártelo o dárselo a otra persona. Y esa persona asumirá su contenido", ha anunciado Ion Aramendi. Rocío, sin pensárselo, ha estado a punto de dárselo a su gran amiga Desirée, pero finalmente ha decidido asumir ella el reto. "No lo abras, en nada sabremos qué hay en el interior", ha subrayado Ion Aramendi.

Rocío descubre en 'Gran Hermano 20' cuál es el privilegio

Más adelante, ya en plena intimidad, Rocío ha acudido a la sala de 'Gran Hermano 20' para descubrir que había en el sobre dorado: "Has conseguido algo muy importante. Puede ser muy bueno o muy malo".

Tras estas palabras del presentador, Rocío ha abierto el sobre y la leído lo que había en el interior: "Vale para futuras nominaciones". Así es. Rocío podrá librarse de la nominación en las próximas nominaciones gracias a este privilegio o por el contrario, si no está nominada, podrá salvar a un nominado o nominada.

Por último, Ion Aramendi le ha recordado a Rocío que no podrá desvelar nada al respecto a sus compañeros: "Vuelve a la casa, cuentas con ese poder... ¡y es un secreto!". Rocío ha abandonado la sala pensativa y consciente de lo que significa el poder que ha obtenido durante la gala de este domingo. Y es que sin duda este privilegio puede cambiar bien su rumbo o bien el de otro concursante dentro del programa... para bien o para mal.