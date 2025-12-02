'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 13, completo

¡Dale al 'play' y disfruta de un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 9 completo!

Álvaro corre tras Mayeli después de una durísima ‘hoguera de las consecuencias’ entre ellos en 'La isla de las tentaciones 9'

Tras los últimos acontecimientos, Mayeli y Álvaro son convocados a una hoguera de las consecuencias, ambos se tendrán que poner cara a cara para aclarar todo lo que ha pasado en su experiencia en República Dominicana, todo ante el gran asombro de Sandra Barneda con los acontecimientos que se irán sucediendo.

Todo antes de que los chicos se enfrenten a una nueva hoguera con imágenes muy delicadas, en la que cada uno podrá descubrir o no lo que están haciendo sus parejas en 'Villa Playa' y que llevará a reacciones muy diferentes entre ellos.

Pero habrá mucho más, nuevas fiestas, acercamientos y quien sabe si algunos de los chicos y las chicas seguirán acercándose cada vez más a la tentación. Solo tienes que darle al 'play' para descubrirlo: disfruta de este nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 9'.